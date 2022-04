Es steht viel auf dem Spiel

Ich gehe davon aus, dass unser Bundeskanzler sich zuerst ein Bild von der Lage in der Ukraine machte und sodann dem Präsidenten Putin seine klare Haltung vermittelt hat. Das ist zu begrüßen und ich hoffe, dass dem viele weitere Regierungschefs folgen. Präsident Putin muss erkennen, dass er den falschen Weg eingeschlagen hat und nicht nur sich, sondern vor allem sein Russland in eine tiefe Krise führt.

Er ist es, der sich entscheiden muss, wie er diese Welt mitgestaltet und was er für sein Volk zu tun gedenkt. Was immer wir hier in Europa oder anderswo aufgrund der Sanktionen aushalten müssen, es steht für den Frieden und der ist jedes Opfer im materiellen Bereich wert. Daher ganz klar: Verzichten wir (EU) auf Öl, Kohle und Gas aus Russland, egal was es kostet! Kein Euro oder Rubel mehr nach Russland, die Grenzen für jede Art von Warenverkehr dichtmachen. Es geht nicht um die Ukraine alleine, es geht um Krieg oder Frieden hier in Europa.

Günter Österer, 5020 Salzburg