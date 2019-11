Es trifft die Nachkommen

Nicht wir müssten, sondern wir müssen! Das Wort Klimawandel ist für die meisten Menschen ein abstrakter Begriff. Mit Umweltverschmutzung oder Umweltvergiftung kann jeder etwas anfangen und dass diese den Klimawandel beeinflussen bzw. beschleunigen z.B. durch Erwärmung der Atmosphäre, dürfte auch jedem einleuchten. Passieren dann umweltbedingte Katastrophen wie augenblicklich und in unmittelbarer Nähe, sollte es uns vielleicht etwas leichter fallen unsere gleichgültige und ausbeuterische Denk- und Handlungseinstellung, unsere gewohnte Lebensführung zu verändern. Was nützen Mutter Erde CO2 Steuern oder die Verteuerung von Treibstoffen - ist doch alles nur Geld - und trifft nur die, die ohnehin nicht mehr wissen, wie sie sich wohnen leisten können, geschweige gesunde Lebensmittel, die aber trotzdem z.B. vom Land zu den Arbeitsplätzen in die Städte kommen müssen? Es müssen, nicht müssten, schnellstens Strukturen geschaffen werden, die für Normalbürger und Reiche gleich sind, das heißt, keine Benzin- und Dieselfresser etc. für die, die es sich leisten können. Denen tut eine CO2- Steuer oder/und Treibstoffverteuerung nicht weh, sind deshalb aber nicht weniger giftig. Nein, geeignete Öffis oder wenigstens Kleinautos mit wenig Verbrauch, die ein Hin- und Zurückkommen von A nach B ermöglichen. Bei der Umweltverschmutzung darf es ganz einfach keine Klassenunterschiede mehr geben. Wir Bewohner dieses Planeten atmen alle die mehr oder weniger verpestete Luft ein, sind alle mehr oder weniger den Stürmen, dem Hochwasser und deren Folgen ausgesetzt. Die Natur zeigt es uns gerade sehr anschaulich. Warum stecken wir nicht endlich zurück? Wir brauchen eine umweltverträgliche Wirtschaft, unser Konsumverhalten gehört sofort korrigiert zu Gunsten von allen Lebewesen. Umweltgifte, Abgase, Pestizide, Elektrosmog, Energievergeudung ( Schneekanonen …), Lichtabusus und vieles andere mehr muss unsere schöne Erde aushalten. Jetzt aber verkraftet sie diese Belastung offensichtlich nicht mehr länger. Bei weiterer Unbelehrbarkeit trifft es vor allem ihre Bewohner und deren Nachkommen.





Gerhild Hirnsperger, 5323 Ebenau