Es geht nur noch um ein juridisches Verbalgefecht

Sehr geehrter Herr Koller, in Ihrem Leitartikel "Das K-.u.-K.-Problem der Volkspartei" zeigen Sie die wunden Punkte der ÖVP auf, zu denen auch Kurz" neuerliches Auftreten in der Öffentlichkeit gehört. K.u.K. hat die ÖVP ohnehin drin, schon durch ihre noch nachwirkende Verbindung mit der katholischen Kirche, die eine monarchische Struktur hat. Die Ergebenheit vieler ÖVPler den Ranghöheren gegenüber war auch bei Nehammers Burger-Sager zu beobachten, denn anscheinend hat ihm niemand widersprochen. Was Sebastian Kurz betrifft, meine ich, dass es längst nicht mehr darum geht, ob er die Unwahrheit gesagt hat oder nicht. Jede denkfähige Österreicherin und jeder denkfähige Österreicher weiß, dass jemand, der die Partei unter der Bedingung von weitgehenden Befugnissen vor ein paar Jahren übernommen hat, bei der Bestellung des ÖBAG-Chefs kräftig mitreden wird, also beim U-Ausschuss die Unwahrheit gesagt hat. Kurz ist unabhängig davon, wie der Prozess ausgeht, beschädigt. Es geht bei dieser Causa eigentlich nur mehr um ein juridisches Verbalgefecht, um sich die Konsequenzen einer Verurteilung zu ersparen.

Lore Brandl-Berger, 1130 Wien