Liebe Politikerinnen, liebe Politiker aus Stadt und Land! Eigentlich wäre es klüger, wenn Sie sich um wichtigere Dinge in der Stadt kümmern würden. Eine Diskussion über einen Zaun anzuheizen, ist geradezu lächerlich und auch beschämend. Schauen Sie sich einmal in der Getreidegasse um, was dort alles an Kitsch genehmigt wurde. Das ist zum Weinen.

Hans Schmid, 5020 Salzburg