Es werden falsche Prioritäten gesetzt

Morgenritual: Ich setze mich mit einem starken Kaffee an den Tisch und schlage den Lokalteil der Salzburger Nachrichten auf (9. 2.). Auf Seite 2 und 3 ein großer Bericht über die immer prekärer werdende Personalsituation im Pflegebereich. Trotz langer Wartelisten und teils akutem Bedarf stehen in den Seniorenwohnheimen Salzburgs zahlreiche Betten leer.

Daneben ein Artikel über den erneuten Anlauf, endlich die Bürgerinnen und Bürger über den Ausbau der Mönchsberggarage entscheiden zu lassen.

Ich weiß nicht, ob es die Intuition war, den Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen so offensichtlich zu betonen. Aber besser könnten die völlig falschen Prioritäten der Preuner-ÖVP nicht illustriert werden.

Während für eine klima-, verkehrs- und eben auch budgetpolitisch völlig widersinnige Garage mindestens 50 Millionen Euro bedenkenlos verschleudert werden sollen, kracht es bei so wichtigen Themen wie der Pflege an allen Ecken und Enden.

Von 2014 bis 2018 hat die Parkgaragengesellschaft Gewinne von durchschnittlich knapp 1 Million Euro pro Jahr erzielt. Eigentümer der Parkgaragengesellschaft sind Stadt und Land Salzburg. Ob die erwähnten 50 Millionen Euro also für nachweislich nicht benötigte Parkplätze verbetoniert, oder aber sinnvoll und nachhaltig in die Zukunft und für die Menschen in Salzburg investiert werden, liegt in der Entscheidungsgewalt der verantwortlichen Politiker/-innen. Wir sollten sie daran messen.



Stephan Huber, 5081 Anif