Es wird an falschen Parametern gemessen

Ich kann und muss Frau Cornelia Sauer zu ihrem Leserbrief "Die Zeiten ändern sich" voll und ganz zustimmen. Auch bei uns in Leoben das selbe Dilemma, alles was geht, wird auf Teufel komm raus zubetoniert. Leider sind beim Bürgermeister die "geänderten Zeiten" noch nicht angekommen, da er sich rühmt, was so alles gebaut wird. Leider wird alles und überall an falschen Parametern gemessen.

Als Beispiel: Am Freitag, dem 5. 8. 2022, war Leoben offiziell der heißeste Ort mit 36,6 Grad Celsius in der Steiermark. Das sagt alles, weiterer Kommentar überflüssig.



Roman Seitz, 8700 Leoben