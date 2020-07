Es wird ein heißer Herbst

Es vergeht kein Tag, an dem nicht in den SN darauf hingewiesen wird, dass auf Corona eine Wirtschaftskrise bzw. soziale Krise folgen wird.

Wenn Menschen ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können, kommt es im optimalen Fall zu Stundungen, die bei Verbesserung der wirtschaftlichen Situation wieder bezahlt werden können. In den Fällen, wo es zu keiner Verbesserung kommt, sind Mahnungen, Rechtsanwaltsbriefe, Schreiben von Inkassofirmen, zusätzliche Spesen von Banken die Folge. Spätestens zu diesem Zeitpunkt haben sich die ursächlichen Schulden vervielfacht. Wenn aus einer ursprünglichen Schuld von 100 Euro innerhalb von wenigen Monaten über 1.000 Euro werden, stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht mehr. Exekutionen und Delogierungen sind die Folge.

Seit 15 Jahren in einem Service Club im sozialen Bereich tätig, muss ich feststellen, dass oft über 80 Prozent der Forderungen aus Spesen von Inkassofirmen und Rechtsanwälten bestehen. Die Bereitschaft von Gläubigern hier ein Entgegenkommen zu zeigen, hat sich im Laufe der Jahre deutlich reduziert, daher können auch wohltätige Organisationen in vielen Fällen nicht mehr helfen.

Meist handelt es sich bei den Schuldnern um verzweifelte junge Familien oder alleinerziehende Mütter, die keinen Ausweg mehr aus ihrer Situation wissen. Wenn sich die Spirale zu drehen beginnt, gibt es oft keinen Ausweg mehr.

Es wird ein gesetzliches Limit geben müssen, damit die Spesen für Mahnungen, etc. die Ursprungsschuld nicht um mehr als das Doppelte überschreiten. Sonst landen diese Menschen im besten Fall früher oder später, wenn die Möglichkeiten dafür gegeben sind, im Privatkonkurs. Noch schlimmer für jene, die diese Möglichkeit nicht haben. Auf diese Art werden Existenzen zerstört und meistens sind Kinder die Leidtragenden.







Wolfgang Pöhl, 5026 Salzburg