Es wird erst reagiert, wenn es einen selbst trifft!

Zum Leserbrief "Politikverdruss ist hausgemacht"(SN, 3. 10. 2022):

Sehr geehrter Herr Mag. Oberhofer, suchen Sie bitte nicht die Schuld der Politikverdrossenheit nur an den Politikern, sondern etwa auch an den jeweils 40.000 Corona-Demonstrantinnen und -Demonstranten, die einfach Tatsachen leugneten, Ärzte und Pfleger/-innen demoralisierten und zahlreiche Menschenleben dadurch gefährdet haben! Und trennen Sie bitte die Spreu vom Weizen, über die Rolle der "Freiheitlichen" muss man nicht diskutieren, die sind einfach in Ideen, Plänen und Rhetorik absolut jenseits aller Grenzen eines vernünftigen Parlamentarismus, die von Ihnen zitierte untergriffige Rhetorik kommt meist von dieser Seite, aber auch von den Resten der Türkisen!

Gerade die NEOS und die von Ihnen heftig attackierten Grünen gleichen dieses Gegröle der FP-Abgeordneten, die sich nicht genierten, in der Coronahauptphase die übrigen Abgeordneten durch ihre Maskenverweigerung zu gefährden, durch klare Meinungen aus!

Bezüglich der Geiselhaft der ÖVP durch Grüne möchte ich nur lapidar vermerken: In der Kurzphase schafften die Türkisen absolut nichts, und nach Kurz´ Abgang lecken sie nur an ihren Wunden! Die VP überließ die entscheidenden Ministerien unserer Zeit (korrekte Justiz, Umweltschutz und Energie sowie Gesundheit und Soziales) den Grünen, die weit aktiver im Sinne einer staatstragen Aktivität agierten als die Türkisen! Weder die Neos noch die Grünen noch die Sozialdemokraten haben ähnliche Negativaktionen vollbracht wie die FP (Ibizaausschuss!) oder die Türkisen, somit ist dieser Ausschuss absolut gerechtfertigt, oder hätten Sie lieber Verhältnisse wie unter Orbán?

Sehr geehrter Herr Magister, wer heute die Klimakrise, nein, sagen wir lieber -katastrophe immer noch nicht als die weitaus größte Gefahr für den Planeten erkennt, dem kann wohl kaum mehr geholfen werden! Soviel zu Ihrer Bemerkung zur "ideologischen Extremposition" von Frau Ministerin Gewessler! Sie leben in Siezenheim, da wird's sobald nicht so schlimm werden, aber die Menschen in Gebirgs- oder Trockenregionen werden schon jetzt Ihre Ansichten nicht teilen! Man sollte nicht erst dann reagieren, wenn's einen selbst trifft!





Univ.Doz.Dr. Werner Lack, 1140 Wien