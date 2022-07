Es wird knapp ...

Bekanntlich scheiterte die biblische Erzählung des Turmbaus zu Babel daran, dass es so viele unterschiedliche Stimmen gab, dass man sich letztendlich nicht einigen konnte. Genauso verhält es sich auch mit der Klimakrise. Jeder sieht einen anderen in der Verantwortung und sich selbst somit nicht in einer Handlungspflicht. Zwar ist es wichtig, dass sich die Weltgemeinschaft austauscht und um Lösungen ringt, doch irgendwann muss man auch zu Resultaten und zum Handeln kommen. Wertvolle Zeit für aktives Handeln ist bereits längst verloren gegangen. In der Zwischenzeit leiden Millionen (!) von Menschen unter den Folgen. Auch Flora und Fauna werden stark in Mitleidenschaft gezogen. Obwohl der Klimawandel bereits weit fortgeschritten ist, darf Resignation keine Option sein. Es gilt mehr denn je, den ökologischen Fußabdruck so schnell wie möglich zu reduzieren und sich - so weit wie möglich - an die Bedingungen anzupassen. Jeder einzelne Mensch kann einen essenziellen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Ich habe daher absolut kein Verständnis für jene, die quasi nach dem Motto ,,Hinter mir die Sintflut'' leben und denen die bedrohliche Lage unseres Planeten praktisch völlig gleichgültig ist. Schließlich geht es auch um kommende Generationen. Unsere Kinder und Enkelkinder fragen vielleicht nach der Klimakrise und wollen wissen: Was geschah, als die Polkappen zu schmelzen begannen? Was habt ihr getan, als ihr von der Erderwärmung erfahren habt? Was wurde unternommen, um den Planeten zu retten? Entscheidend dafür ist, was wir jetzt tun. Es bleibt aber nicht mehr viel Zeit.







Ingo Fischer, 9473 Lavamünd