Es wird mit zweierlei Maß gemessen

Ende 2019 beschäftigte die Casinos Austria Affäre rund um die Bestellung von Peter Sidlo die Republik. Auch der Bundespräsident äußerte sich dazu und sagte: Er verfolge und beobachte sehr aufmerksam diese Causa in all ihren Facetten. Es stehe für ihn außer Zweifel, dass die künftige Regierung (ÖVP/Grüne) sich mit der Verhinderung von Postenschacher und Korruption zu beschäftigen hat.

Nun frage ich mich als Staatsbürger, warum er die aktuellen Vorgänge rund um den ÖBAG Chef Schmid nicht kommentiert? Es liegt schwarz auf weiß vor, dass eine Firma der österreichischen Steuerzahler in eine "ÖVP Schmid AG" ungeniert umgewandelt wurde (vgl. Kurz-SMS an Schmid: "Kriegst eh alles, was du willst."). Sidlo wurde damals rasch entfernt, Schmid wird mit 500.000 Euro belohnt.

Herr Bundespräsident: Sprechen Sie endlich ein Machtwort oder waren Ihre Worte damals nur Showpolitik?

Mag. (FH) Christian Deutinger, 4531 Kematen an der Krems