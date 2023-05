Ich sitz da dem Garten und schaue mich grün,

hör Vöglein und Bienen an mir vorüber ziehn;

Gemurmel der Nachbarn vom Grund nebenan,

keinen Lärm von der Straße oder von der Bahn.

Die zirpenden Grillen, sie ergänzen diese Idylle -

Herbert von der Parzelle fünf wartet auf Sybille.

Hoffentlich kommt sie bald, damit er sich freut,

er den Entschluss, sie einzuladen - nicht bereut.

Der Hahn von einem fernen Bauernhof, er kräht,

ich seh auf meine Uhr - Ach! Ist´s schon so spät!

Der Tag, der geht, der Abend ist aber doch kühl,

gestern, nach dem Gewitter war es noch schwül.

Ich sitze im Garten: oh herrlich! dies satte Grün!

Es wird Sommer! Blumen und Bäume, sie blühn.

Ach, durch mein Herz zieht eine Nebelschwade:

der Frühling war heuer eigentlich kurz, schade!

Ja, ist er dem Klimawandel zum Opfer gefallen?

So höre ich es sehr laut in meinem Kopfe hallen.

Ich sitz im Garten und noch schau ich mich grün...

Eva Woblistin







Welche persönliche Liebesgeschichte in 100 Wörtern können Sie mit uns teilen? Sei sie lustig, traurig, überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Schicken Sie Ihre Geschichte mit einem selbst gemachten Foto an leserforum@SN.at

Weitere Liebesgeschichten finden Sie unter www.sn.at/leserforum