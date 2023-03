Es zählt der Wählerwille

Einige unserer so "wichtigen" Künstler glauben, sie müssen Landeshauptfrau Mikl-Leitner Ratschläge zur Koalitionsbildung in Niederösterreich geben. Sie wettern höchst linksorientiert gegen die Koalitionsgespräche mit der FPÖ. Sie sollten ihrem linken SPÖ-Verhandler Hergovich einen offenen Brief schicken und ihm sein Versagen bei der Koalitionsverhandlung mit Mikl-Leitner vor Augen halten. Eine derartige Chance, als Drittplatzierter Regierungsverantwortung zu übernehmen gibt es nicht alle Tage. Er trägt mit seiner Arroganz vorbildlich zur Demontage der SPÖ bei. Außerdem finde ich diese so "wichtigen" Künstler als extrem undemokratisch, weil sie das Ergebnis einer demokratischen Wahl nicht akzeptieren.

Diese so "wichtigen" Künstler sind auch die, die immer laut nach Toleranz schreien aber wenn es nicht nach ihrem Willen geht, vergessen sie das Wort Toleranz ganz schnell. Ich wünsche der ÖVP-FPÖ-Koalition alles Gute. Der Wählerwille wird umgesetzt.



Ing. Reinhard Hermann, 8200 Eggersdorf bei Graz