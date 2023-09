Es ist Zeit, danke zu sagen

Letzte Woche musste ich mich von einem sehr guten Freund verabschieden. Kurz nach seinem Pensionsantritt mit 65 Jahren wurde er von einer besonders heimtückischen Art von Demenz heimgesucht. Sie verursachte, dass er in kürzester Zeit nicht mehr in der Lage war, sich allein im Leben zurechtzufinden. Da er in Salzburg keine Verwandten hatte, versuchten wir ihm Hilfestellung zu geben. Dies war nur möglich mit der raschen, unbürokratischen und höchst empathischen Hilfe und Unterstützung der Seniorenbetreuung der Stadt Salzburg unter der Leitung von Fr. Mag. Susanne Mayer-Seeleitner und ihrem Team. Sie vermittelte die Möglichkeiten der Unterstützung vor Ort und in möglichen Betreuungsstätten.

Als es schließlich nicht mehr ging, kam er im Pflegeheim Hellbrunn-Freisaal unter. Auch dort ist das gesamte Betreuungsteam in den höchsten Tönen zu loben. Daher ist es uns, seinen Freunden und mir, wichtig, Dank zu sagen. Wir wollen auch in diesem Zusammenhang festhalten, dass wir in einem sehr gut funktionierenden Sozialstaat leben, besonders wenn, wie in diesem Fall und mehreren anderen, uns bekannten Fällen, die vorhandenen Möglichkeiten von engagierten, einfühlsamen Mitarbeitern angeboten und umgesetzt werden.

Danke an alle, die mithalfen!

Ludwig Rigaud, 5020 Salzburg