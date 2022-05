Essen für's Klima: Die Menge macht's!

Nun bin ich (ja ich geb's zu) schon zweieinhalb Jahre in keinem Supermarkt (bekomme daher keine Werbung mehr, klimaschonend!) gewesen, weil alles am Markt viel schöner zu besorgen ist und noch gleich die Rezepte über und vor dem Tisch getauscht werden ... herrlich! Und der Produzent bekommt das Geld, nicht der Händler!

Was ich zu den Artikeln "Essen gut - alles gut?" anmerken möchte: Die Menge macht's! Es wird wohl niemand 150 Gramm Schnitzel mit 150 Gramm Käse ersetzen, was die Mengen Milch (oft von weit her gekarrt) bedeuten, kann ich auch nicht verstehen, die Erwachsenen haben doch gar nicht die Enzyme dafür, Brot sollte als Hauptnahrungsmittel viel besser geachtet und genossen werden, Schokolade, Herr Jäger, sollte nicht ein Zuckerriegel mit Kakaogeschmack sein, sondern umgekehrt, und das Frühstück mit Banane und schwarzem Kaffee ist wohl auch nicht das Gelbe vom CO2-Ei.

Essen wir doch alle ein wenig weniger und so normal, wie es unsere Eltern oder Großeltern (je nach Alter des Lesers ) gehalten haben und werten wir unsere vielfältige österreichische gute Küche auf, dann wird ein gelegentlicher Schweinsbraten oder Schnitzel wieder ein Fest.

Also nochmals: die Menge macht's, das wusste schon Paracelsus.







Werner Willimek, 2540 Bad Vöslau