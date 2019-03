Ethikunterricht als Chance

Als Lehrerin muss ich jegliche Werbung unterlassen und darf meine eigenen politischen oder religiösen Weltanschauungen nicht zum Maßstab machen. Das ist auch gut so. Wenn jetzt eine Partei dazu auffordert, Religionslehrerinnen nicht Ethik unterrichten zu lassen, wird ihnen dabei pauschal und diskriminierend unterstellt, nicht zwischen eigener Religiosität und dem Lehrplan unterscheiden zu können.

Religionsunterricht befasst sich bereits jetzt mit den vorgeschlagenen Themenbereichen für Ethik-Unterricht, ergänzt von "Ich und mein Gottesbild" (eigene Formulierung). Ethikunterricht bietet die Chance, allen Jugendlichen Denkanstöße und Reflexionsmöglichkeiten für ihr eigenes Handeln zu bieten. Gerade dann, wenn sie nicht in einem Religionsunterricht sitzen. Ihn daher als "Strafmaßnahme" zu bezeichnen, verkennt die Wichtigkeit von Orientierungshilfen in einer pluralistischen Welt.

Irene Schosseler, 5020 Salzburg