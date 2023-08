Etwa ein Achtel für Verkehrsflächen

Zu "Bodenverbrauch ist in Salzburg gesunken, aber …" (SN vom 4. 8. 2023):

Der Satz "Allein im Vorjahr seien im Bundesland 18 Hektar an Verkehrsfläche hinzugekommen" lässt die Schlussfolgerung zu, dass vorwiegend in Richtung Verkehr umgewidmet wird, was aber de facto nicht der Realität entspricht. Österreichweit, und das wird in Salzburg nicht wesentlich anders sein, entfällt 2021 auf Basis der aktuell verfügbaren Zahlen mehr als die Hälfte der neuen Flächeninanspruchnahme auf Wohn- und Geschäftsbauten und knapp ein Drittel auf Betriebsflächen. Zusätzliche Verkehrsflächen liegen mit rund einem Achtel deutlich darunter, der Rest ist auf diverse andere Widmungen zurückzuführen.

Auch wenn die hemmungslose Bodenversiegelung ein Problem ist und das Auto sowie die Straße für viele ein Feindbild darstellen, sollte man gerade bei einem so wichtigen Thema bei den Fakten bleiben.



Mag. Martin Behrens, 1230 Wien