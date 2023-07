Etwas zu hinterfragen muss erlaubt sein

"Wir gehen bis zum Höchstgericht", "Umstrittene Baulandsicherungsmodelle", "1000 Pinzgauer wettern gegen Wohnbau-Pläne" und "Emotionale Wohnbaudebatte geht in die nächste Runde", so die Schlagzeilen in Printmedien.

Eine Titelzeile betrifft die Adnetfelder, wo ein geplanter Erweiterungsbau einer Firma infrage gestellt wird. Die einen sagen: "Ausbau ist notwendig und Hunderte Arbeitsplätze werden geschaffen." Die anderen sagen: "Zu groß, zu überdimensioniert, zu viel Grünland in Anspruch genommen, Natur stark beeinträchtigt."

Die zweite Schlagzeile betrifft ein großes Wohnbauprojekt in Saalfelden (von ursprünglich 600 Einheiten wundersam auf 250 geschrumpft), wo offensichtlich der wirkliche Bedarf laut Statistik nicht gegeben zu sein scheint. Die einen sagen: "Moderne zukunftsorientierte Siedlungspolitik." Die anderen sagen: "Es ist genügend anderweitiges unbebautes Bauland vorhanden; hier würde unberührtes Grünland verbaut und versiegelt."

Bleiben einige Fragen offen: a) Mit wem die vielen Arbeitsplätze besetzen, wenn ohnehin schon händeringend um Personal geworben wird und b) muss wirklich dort und in dieser Größenordnung gebaut werden? Selbst mit 250 Wohneinheiten entsteht ein kleines Dorf. Wie schaut es mit der Infrastruktur, mit Kindergarten-, Schul- und Seniorenheimplätzen etc. aus? Da und dort hört man doch Bürgermeister diesbezüglich jammern.

Die Wahrheit um die Notwendigkeit oder Sinnlosigkeit wird - wie so oft - auch diesmal in der Mitte liegen. Augenmaß wäre angesagt. Was man jedoch auf keinen Fall darf und soll, ist über den Köpfen der Bürger entscheiden. Das hat sich noch nie bewährt. Diverse Unruhen weltweit, mit bisweilen bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen, zeugen gerade davon. Und nicht zu vergessen: Etwas zu hinterfragen muss in einer Demokratie erlaubt sein!



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf