EU als Wahlhelfer für Orbán

Es war kein guter Tag für Europa, für den demokratischen Westen insgesamt. Sowohl in Ungarn als auch in Serbien feierten die "starken Männer" Viktor Orbán und Aleksandar Vucic beeindruckende Wahlsiege. Insbesondere die Wahl in Ungarn stellt die Europäische Union vor neue Herausforderungen. Natürlich bildete die totale Kontrolle der Medienlandschaft, die dem Oppositionsbündnis kaum eine Öffentlichkeit bot, neben teuren Wahlgeschenken die Hauptursache des Erfolgs. Daneben präsentierte sich Orbán als "Friedensgarant" in der Ukraine-Krise, in der er übrigens mit keinem Wort seinen Freund und Kriegsherrn Putin verurteilte, eine Rolle, mit der er erstaunlicherweise bei seinen Wählern punkten konnte.

Ich denke, auch die EU muss sich fragen, ob sie mit ihrer zögerlichen, unentschlossenen Haltung gegenüber Orbáns "illiberaler Demokratie", seiner Obstruktion gegenüber der Union und ihren Werten nicht auch ihren Beitrag zu diesem Wahlergebnis geleistet hat. Wenn die EU ernst genommen werden will, so sollte jetzt Schluss sein mit jeder Form der Anbiederung oder des "Brückenbauens", wie sie leider auch die Kurz-Regierung so demonstrativ praktiziert hatte. Soweit es die leider etwas zahnlosen Sanktionsmechanismen zulassen, sind vor allem die EU-Fördergelder konsequent zu kürzen und die Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof wegen Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit rigoros voranzutreiben. Nur eine selbstbewusste, entschlossene und mit einem langen Atem ausgestattete Europäische Union wird in der Lage sein, populistischem Nationalismus im eigenen Haus erfolgreich zu begegnen.

Erhard Sandner, 5081 Anif