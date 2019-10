EU-Hahn will mehr Geld von Österreich

Eu-Budget-Kommissar Hahn (aus Österreich) will, dass künftig die Netto-Zahler mehr Geld an die EU überweisen! Die EU als ganzes ist schon mehr als "aufgeblasen", es wäre an der Zeit, dass die ganze EU, der ganze Apparat (man leistet sich zwei Parlamentssitze mit horrenden Kosten) und die Bürokratie "verschlankt" werden! Nicht MEHR Geld, WENIGER wäre angebracht! Viel Geld wird verprasst, Zig-Milliarden durch Betrügereien verloren! Hoffentlich bleibt Neo-BK Kurz in dieser Frage hart und vertritt die Interessen der Österreicher!

Manfred Waldner, 6166 Fulpmes