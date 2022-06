EU in Geiselhaft von Orbán

Wie lange lässt sich die EU noch vom ungarischen Ministerpräsidenten Orbán in Geiselhaft nehmen? Kontinuierlich versucht er nicht nur die Sanktionen gegen Putin zu unterlaufen, sogar den Kriegstreiber Kyrill I., den orthodoxen Patriarchen, stellt er schon unter seinen Schutzschild. Er hat in den letzten 12 Jahren sämtliche rechtsstaatlichen Prinzipien in Ungarn ausgeschaltet und tritt sie nach wie vor mit Füßen. Ähnliches geschieht in Polen. Gegen Autokraten gibt es keine Kompromisse, siehe Putin. Gegen Autokraten es gibt nur klare Standpunkte und Sanktionen. Orbán und Co. führen die EU und uns alle an der Nase herum, wie lange lassen wir uns das noch gefallen. Was unternimmt eigentlich das Europäische Parlament dagegen?

Es muss endlich das Einstimmigkeitsprinzip in der EU fallen und es muss entschieden und unmissverständlich gegen Politiker, die unsere demokratische Ordnung ständig mit Füßen treten, vorgegangen werden.

Und denn Ungarn sei ins Stammbuch geschrieben: wenn man einer Wertegemeinschaft beitritt, so hat man sich ohne wen und aber an deren Werte zu halten. Wenn einem das nicht passt, kann man auch wieder austreten.



Mag. Ferdinand Reindl, 5162 Obertrum