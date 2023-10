EU braucht Klarheit

Aktuellen Meldungen zufolge beabsichtigt die EU-Kommission, chinesische E-Auto-Importe mit erhöhten Einfuhr-Abgaben zu belegen. Zulässige oder nicht zulässige Staatssubventionen hin oder her - Wissens- und Technologievorsprung lassen sich nicht durch derartige Rundumschläge "neutralisieren". Eindeutige Versäumnisse und lähmendes Festhalten an bestehenden Technologien mit kleinen Schlupflöchern (E-Fuels) innerhalb der EU erweisen sich als folgenschwerer Rohrkrepierer.

Ähnliches droht uns nun trotz Ablehnung im EU-Parlament und mangelnder qualifizierter Mehrheit im EU-Rat: Eine weitere Verlängerung der Zulassung für Glyphosat um zehn Jahre. Über alle Köpfe hinweg sollte möglicherweise durch die Kommission erfolgen. Einer ohnehin oft angezweifelten Stärkung demokratischer Entscheidungen in der EU erweist man damit keinen guten Dienst.



Ernst Maier, 6395 Hochfilzen