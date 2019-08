EU-Kommission rügt Österreich

Österreich wird seitens der EU des Öfteren, wegen Peanuts und meiner Meinung nach auch geringfügigen Vorkommnissen ermahnt, gerügt, bevormundet und schlussendlich auch verklagt. Der ORF brachte am 31. Juli 2019 um 23 Uhr, eine Reportage, bezüglich der negativen Seiten Mallorcas. Unter anderem "weiß" man und sah man in der Dokumentation, dass überlaufende, ungereinigte Abwässer der hoffnungslos veralteten Kläranlage, in die Playa de Palma, mittels riesiger Rohre, entsorgt werden. Hunderttausende EU-Bürger und Urlauber, schwimmen jedes Jahr an diesem, deshalb verschmutzten und wahrscheinlich auch gesundheitsschädlichen Badestrand. Ich vermisse in so einem Fall das Einschreiten der EU, um ihre Bürger zu schützen.



Heinz Zander, 5101 Bergheim