EU-Parlament: Lückenlose Aufklärung gefordert

Dass das EU-Parlament im Fokus umfangreicher Korruptionsermittlungen steht, macht einfach fassungslos. Die Vorwürfe wiegen schwer. Nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft gab es bereits zahlreiche Hausdurchsuchungen, zudem wurden fünf Personen festgenommen und 600.000 Euro beschlagnahmt. Unter den Verhafteten ist auch die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili. Bei den Ermittlungen gehe es um versuchte Einflussnahme durch einen Golfstaat sowie Vorwürfe von Korruption und Geldwäsche, teilte die Behörde mit. Auch wenn natürlich die Unschuldsvermutung gilt, sind die Ermittlungen ein wahres Erdbeben für das EU-Parlament, das in Brüssel häufig am lautesten Transparenz und moralische Standards einfordert. Sollten sich die schwerwiegenden Vorwürfe erhärten, droht dem EU-Parlament ein großer Vertrauensverlust. Eine lückenlose Aufklärung ist wohl das Mindeste, was man sich jetzt erwarten darf. Korruption ist nämlich pures Gift für die Demokratie.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd