EU-Transferzahlungen

Es ist einzusehen, dass man gegen wirtschaftliche Probleme, die durch den Corona-Lockdown entstanden sind, vorgehen und finanzielle Unterstützung an die Staaten geben muss. Aber erstens an alle, denn nicht nur Italien, Spanien und Frankreich (die großen Nutznießer dieser Milliarden-Hilfen) haben großen volkswirtschaftlichen Schaden erlitten.

Zweitens - die Höhe dieser Transferzahlung ist stark übertrieben!

Drittens - nur mit Bedingungen, Kontrollen und Auflagen!

Viertens - mit weniger "Direktzahlungen" (geschenktes Geld) und dafür mehr Krediten!

Fünftens - es darf zu keiner Schuldenhaftung bzw. Schulden-Transfers kommen (ist lt. EU-Verträgen verboten!).

Sechstens - Beispiel Italien - Fakt ist, dass die Italiener pro Kopf reicher sind als Deutsche, Niederländer oder Österreicher. Ihre Misere rührt aber auch daher, dass ihr Steuersystem einen großen Bogen um private Vermögen macht. Bei den jetzt geplanten Transferleistungen für die Südländer müssen Erwartungen an Wirtschafts- und Steuerreformen dieser Länder gestellt werden. Weshalb sollte der Norden ein Land unterstützen, wo die Leute sieben Jahre früher (und mit höherer Rente) in Pension gehen (als z. B. in Deutschland), eine drei Mal so hohe Sparquote und auch mehr Immobilienbesitz haben als die Deutschen, Holländer und wir?

Hoffentlich bleiben Bundeskanzler Kurz und seine Verbündeten in dieser Sache hart und bewahren Österreich dadurch vor horrenden Zahlungen und Haftungen!





Manfred Waldner, 6166 Fulpmes