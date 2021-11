EU-Weideregelungen bringt den Biobetrieben Probleme

Nachdem viele kleine Metzger mit übertriebenen Hygienemaßnahmen ruiniert wurden, sind nun die Biobauern dran. Früher wurde der Hackstock beim Metzger mit der Drahtbürste abgerieben und ist damit auch keimfrei geworden, nun werden die riesigen Schlachtbetriebe mit meterhohem Schaum ausgeschäumt und dieser verschwindet anschließend im Abfluss. Da fragt man sich nur, was umweltschonender ist. Unsere Kälber werden durch ganz Europa bis nach Spanien gefahren, während auf den Tellern der Kantinen, Schulen und Wirten holländisches Fleisch landet.

Irgendwie ist es immer dasselbe, wenn etwas auf der Straße gefahren wird, dann wird es was wert.

Mit den neuen am 1. 1. 2022 in Kraft tretenden EU-Weideregelungen werden viele Biobetriebe große Probleme bekommen. Da man im Dorfgebiet nicht immer die Möglichkeit hat, alle Tiere auf eine Weide zu führen, werden viele Bauern ihren Biostatus verlieren und teils aufgeben oder ihre Tiere in andere Betriebe auslagern. Der geschlossene Kreislauf der eigenen Aufzucht wäre dadurch nicht mehr gegeben und unsere Tiere landen wiederum im Lkw und letztlich auf der Straße.

Bio-Dorfbauern, die keine angrenzenden Weideflächen haben, werden gekündigt und Großbetriebe in Gunstlagen bevorzugt bzw. wiederum neue Ställe gebaut und damit Grünland versiegelt. Betriebe, die seit über 40 Jahre dabei sind, den Biolandbau aufgebaut und vorangetrieben haben, keine Biozuschläge bekamen, die Pionierarbeit geleistet haben und den Mut hatten, etwas Neues zu beginnen, werden einfach fallen gelassen.

Es ist unverständlich, dass unsere Vertretung dies nicht verhindern konnte, obwohl vorerst nur Österreich das umsetzen muss.

Viele neue Ställe wurden erst kürzlich laut Biovorgaben gebaut und sind nun nicht mehr konform, geschweige denn, abbezahlt. Natürlich sollten die Tiere, wo es möglich ist, auf eine Weide dürfen, auch wir halten unsere gesamten Milchkühe seit über 50 Jahren auf der Weide, aber überall ist dies nicht machbar.

Es bestünde immer noch die Möglichkeit, einen Teil der Tiere bzw. die Jungtiere als Umstellungstiere zu halten, bis sie raus dürfen. In einem modernen Laufstall - ob bio oder konventionell -, mit Auslauf geht's keinem Tier schlecht. Alle fünf Freiheiten, die ethisch erwünscht sind, werden erfüllt.

Es wäre wünschenswert, wenn auch alle Menschen auf der Erde wenigstens in den Genuss von genügend Essen und sauberem Trinkwasser kämen. Die für unser aller Klima aber wichtigste Säule des Biolandbaus ist die Gesundhaltung unserer Böden, d. h. Humusaufbau/CO2-Speicher, keine Bodenverdichtung, Vielfalt der Gräser, Fruchtfolgen, nachhaltiges Wirtschaften (geringer Treibstoff, Wasser- und Energieverbrauch).

Denn: Falls die Unwetterkapriolen so weitergehen, kann es schnell passieren, dass ganz Getreide-/Gemüsekulturen in Sekunden zerstört werden, diese jedoch nicht mehr in einer Saison nachwachsen. Das Gras unserer Milchkühe wächst aber in Kürze nach und wir erzeugen wertvollste Milch für Butter, Käse, Joghurt, Topfen, Schlagrahm und Vieles mehr. Wir Bauern werden immer mehr angefeindet, wegen Geräusch-, Geruchs- und Verkehrsbelästigungen, doch im Regal will jeder österreichische und regionale Lebensmittel haben. Der Trend hin zu immer größeren Betrieben zerstört unser Landleben, unsere Kultur und Flexibilität in der Ernährungssicherheit. Hoffentlich kommt nicht der Tag, an dem die Regale wegen globaler Probleme leer bleiben und in unserem Dorf kein Milchbauer mehr übrig geblieben ist.

Elfi Erbschwendtner, 5120 St. Pantaleon