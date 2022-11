EU: Wo bleibt die Demokratie?

Unter der Überschrift "Ein gar nicht so kleines Wunder" (SN, 23. 11.) lese ich, dass das Europäische Parlament ein selbstbewusster Gegenspieler zu den Nationalstaaten geworden sei. Ich frage mich, woher das Selbstbewusstsein kommt, wenn man als gewählte Volksvertretung seine Beschlüsse nicht durchsetzen kann. Das zeigt sich am Beschluss zur Abschaffung der Zeitumstellung vom März 2018, der vom Europäischen Rat bisher ignoriert wird. Und von mir kontaktierte EU-Abgeordnete haben mir geantwortet, sie könnten nichts machen. Uns Bürger der EU sollte es schon nachdenklich machen, dass wir zwar ein Parlament wählen, aber die EU so organisiert ist, dass sich die Volksvertretung nicht gegen die Staats- und Regierungschefs durchsetzen kann. Wo bleibt die Demokratie?

DI Michael Posch, 5500 Bischofshofen