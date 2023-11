Die Zulassung von Glyphosat in der EU wurde wohl dank eifriger Lobbyisten verlängert. Im Zusammenhang mit Glyphosat und gesundheitlichen Folgen wurden 2020 in den USA 10,9 Milliarden Dollar zur Beilegung von Klagen von der Bayer AG bezahlt. 40.000 Klagen stehen noch an. (laut ÖAZ, November 23).

Das wirft doch einige Fragen zu den Verantwortlichen in Brüssel auf.



Dr. Hendrik Zieglauer, 5280 Braunau