Eurocent und Heller. Viel wird derzeit über die Ein- und Zwei-Eurocent-Münzen diskutiert, (die es im Euroland Irland nie gegeben hat). Auch in Tschechien (1 Euro = 25 Kronen) wurden schon vor einiger Zeit die Hellermünzen abgeschafft. Dabei werden in den Geschäften immer noch Heller (halí) angeschrieben, aber dann eben an der Kassa weggerundet. Bei einem Wechselkurs von 1 Euro = 336 Forint stellt sich das Problem in Ungarn nicht und gibt es die Heller (filler) schon lange nicht mehr.

Peter Stumvoll, 1160 Wien