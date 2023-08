Europa auf dem Scheideweg?

Die Ereignisse der vergangenen Jahre und Anforderungen an die Zukunft (Corona-Pandemie, Klimaveränderung, Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, Energieknappheit, Inflation etc.) machen eine Neuausrichtung der Union und somit Änderung der Vertragswerke von Maastricht und Lissabon unaufschiebbar. Einer oft zu Unrecht kritisierten EU fehlt schlicht das Fundament um den Herausforderungen

dieser Zeit wirksam begegnen zu können. Doch derzeit wird die mediale Berichterstattung darüber und die im kommenden Jahr anstehenden Wahlen zum EU-Parlament mangels vermeintlicher Aktualität von nationalen "Wadlbeißereien" und hausgemachten Sommerloch-Themen überlagert. Eine dringender denn je erscheinende Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips bei einer Mehrzahl der EU-Rats-Entscheidungen soll unter Anderem nicht nachvollziehbare Blockadehaltungen einzelner Mitgliedsländer vereiteln. Bekämpfung voranschreitender Klima-Veränderung, Rüstung der Union für künftige Herausforderungen auf den Weltmärkten, sowie die Schaffung einer unabdingbar erscheinenden europäischen Verteidigungsstruktur wird man nur in einer starken

Union schaffen. Dies wiederum bedingt eine weitest gehende Verlagerung von Kompetenzen nach Brüssel, wobei dies im Endausbau in eine dabei unabdingbare

Schaffung einer Fiskal- und Sozialunion münden sollte.

Ernst Maier, 6395 Hochfilzen