Europa, Brexit und mehr

Vor vielen Jahren, es war am Anfang des Entstehens der EU, wurden mein Mann und ich von einer seriösen Tageszeitung in Taiwan, um ein Interview gebeten. Wir hatten mehrmals im Jahr dort wegen unserer Geschäftsverbindungen zu tun. Viele Fragen wurden gestellt und von uns beantwortet. An eine Frage erinnere ich mich nach so vielen Jahren noch immer ganz genau. - Wie beurteilen sie die wirtschaftliche Entwicklung des Südöstlichen-Asiens? Mein Mann antwortete (nicht wortwörtlich): - diese Region wird einen unglaublichen Aufschwung erleben und Europa, wenn es die Chance eines Zusammenschlusses aller Europäischen Staaten nicht ergreift, wird in Zukunft der Welt sagen, welchen Wein man zu welchen Speisen trinkt, Opern, Konzerte, … abhalten, aber wirtschaftlich absteigen. Und heute streiten sich noch immer, die Europäischen Staaten, wegen krumme Gurken, Brexit, ect. …? Was soll man von so einem Volk halten?



Wilhelmine Reindl, 5142 Eggelsberg