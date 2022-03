Europa definiert sich endlich neu

Eigentlich ist es ein Trauerspiel: Ein beispiellos brutaler Angriffs-Krieg Russlands gegen die Ukraine könnte tatsächlich Auslöser sein, um Europa neu zu denken. Angestoßen von Emmanuel Macron unterstützt auch von der neuen deutschen Ampel-Regierung (SPD-GRÜN-FDP) erscheinen ehemals bestenfalls als visionär einzustufende, tiefgreifende EU-Reformen in greifbare Nähe zu rücken.

Offenbar scheinen nur durchlaufene und teils überstandene Ereignisse dem europäischen Gedanken auf die Sprünge helfen zu können (Finanzkrise 2009, Brexit, Flüchtlings-Krise 2015, Klima-Krise, Pandemie-Bekämpfung).

Ausgerechnet jetzt, in der für uns alle bedrohlichsten Situation seit dem Zweiten Weltkrieg, besinnt man sich ziemlich einhellig und vorbehaltlos europäischer Werte. Und plötzlich sind Vereinigte Staaten von Europa, eine einheitliche EU-Verteidigungs- und Außenpolitik (EU-Verteidigungs-Armee) eine gemeinsame Klima-Politik, einheitliches Gesundheitswesen inklusive besserer Koordinierung in der Pandemie-Bekämpfung etc. keine Visionen mehr, sondern reale Herausforderungen. Dafür dringend erforderliche Reformen - Stärkung des EU-Parlaments, Ersatz der Kommission gegen eine EU-Regierung, Abschaffung der Einstimmigkeit im Rat - sollten jetzt Fahrt aufnehmen.

Ernst Maier, 6395 Hochfilzen