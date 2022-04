Europa ist zu schwach

Und wie schwach, das hat uns jetzt Russland gezeigt. Schutz vor Russland hat Europa überhaupt nur, wenn Amerika hinter uns steht. Aber Amerika ist fern und hat noch andere Interessen (im Pazifik, in Asien), da zählt Europa nur in zweiter Linie. Amerika ist fern, aber Russland ist nah und auch China ist da näher. Da gibt es Abhängigkeiten, wir sind jederzeit erpressbar. Globalisierung hat uns so weit gebracht. Wir, das heißt Europa, müssen uns nach der Erfahrung, die wir jetzt machen müssen, auf eigene Beine stellen. Und da müssen wir realistisch sein: Das wir nicht Jahre dauern, das wird Jahrzehnte brauchen. Und für Österreich muss gelten: Nur keine Alleingänge in Europa, die Europa, die EU, als Ganzes schwächen könnten.

Peter F. Lang, 1200 Wien