Europa nicht allein auf der Welt

Die von der EU beschlossene Klimaneutralität ist von der Idee her begrüßenswert, ist ab kaum zu ver-wirklichen, wenn nicht die größten Umweltsünder wie die USA, China, Indien, Russland, Japan usw. ebenfalls und zwar gleichzeitig eine "Klimaneutralität" beschließen, sonst ist es leider ein sinnloses Unterfangen noch dazu, wenn man sieht, wie schnell die EU umgefallen ist, als man der Atomenergie und dem Erdgas ein "grünes Mascherl" umgehängt hat.

Worüber nicht gesprochen wird: Gesamteuropa hat 746 Millionen Einwohner/-innen, davon hat die EU hat 447 Millionen Einwohner/-innen, das ergibt eine Differenz von 299 Millionen Europäer/-innen, die sich nicht an der EU-Klimaneutralität beteiligen müssen. Gemessen an der gesamten Weltbevölkerung machen die EU-Bürger nicht einmal "fünf Prozent" aus. Dazu kommt noch, dass die in der EU eingesparten fossilen Brennstoffe in Wirklichkeit irgendwo anders auf der Welt verbrannt werden, und die erhoffte Klimaverbesserung nicht bei uns fixiert werden kann. Ich möchte dazu festhalten, dass ich kein Gegner des Klimaschutzes bin und ich bereits 1979 begann, mein Haus thermisch und technisch so zu verbessern, sodass ich bis 2019 also in 40 Jahren insgesamt (nachweislich) 98.000 Liter Heizöl eingespart habe (ohne Förderung und gesetzlichen Druck).

Gerhard Lettner, 5020 Salzburg