Europäischer Strommarkt

Zum Interview mit Verbund-Chef Michael Strugl in den SN vom 13. 1.:

Dass der neue Verbund-Chef Michael Strugl im SN-Interview "Österreich ist ja keine Insel im Strommarkt" sich zur Kernkraft verhalten bzw. ziemlich allgemein äußert, kann man verstehen. Wenn die Kernkraft allerdings "eine wichtige Frage (ist), der man sich stellen muss", wäre eine Aussage, wie man sich ihr stellen soll, von Interesse gewesen.

Gravierender wird es, wenn der Vorstandsvorsitzende von Österreichs größtem Stromkonzern lapidar einen Stehsatz der Befürworter der Atomenergie übernimmt, dass sie nämlich "kein CO2 emittiert". Das stimmt für den reinen Prozess der Stromgewinnung im AKW. Schon ein flüchtiger Blick auf alle anderen Stationen der nuklearen Brennstoffkette, vom Uranabbau über die Transporte bis zum Bau von Zwischen- und Endlagern zeigt, dass die CO2-Losigkeit im Reaktorbetrieb nicht die ganze Wahrheit ist. Und in der Brennstoffkette kommt es sodann z. B. sehr auf die Uranminen an: je geringer der Urangehalt (10 Prozent, 1 Prozent, 0,01 Prozent...), umso stärker steigt der großteils fossile Energiebedarf samt CO2-Ausstoß für die riesigen Abbaugeräte und Lkw-Giganten in den Minen, für die Transporte zu den Erzaufbereitungs- und weiter zu den Anreicherungsfabriken u. a. m.

Heinz Stockinger,, 5020 Salzburg