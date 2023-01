Europark-Erweiterung ist abzulehnen

Wie in Ihrem Artikel berichtet, wird die Erweiterung des Europarks um 8500 m2

Verkaufsfläche mit sechs Unterschriften von sieben Regierungsmitgliedern Salzburgs bereits unterstützt. Als Bürgerin ist es mir unerklärlich, wie weit weg Regierungsmitglieder von Realitäten liegen. Faktum ist, dass sowohl in der Innenstadt und in äußeren Stadtteilen genug Geschäftsflächen bereits leer stehen und oft jahrelang nicht zu vermieten sind. Sollen diese Leerstände noch weiter befeuert werden und das Stadtbild ausgehöhlt werden? Wo kann da noch die immer älter werdende Bevölkerung einkaufen? In einem stressgeplagtem Einkaufszentrum, wo viele z. B. dazu noch an das ganz andere Stadtende fahren müssen? Dann wundern sich manche, dass Internetkäufe zunehmen, wo sich ein Kunde nicht dem Riesentrubel aussetzen muss.

Große Einkaufszentren schaffen außerdem krankmachende Arbeitsplätze, durch erhöhten Lärmpegel, künstliches Licht und einiges mehr. Die Anrainer dort sind ohne Erweiterung bereits von einem erhöhtem Verkehrsaufkommen stark belastet. Wie es Umlandgemeinden und deren Bevölkerung geht, wenn weitere Kaufkraft im Europark gebündelt wird, juckt scheinbar auch keinen.

Ich frage mich da, wo die unterschreibenden Regierungsmitglieder ihren Blick für die Menschen haben? Im Jahr 2023, mit dem Wissen der Klimaproblematik, nicht auch an die Verkehrssituation und demografische Entwicklung zu denken, ist sehr kurzsichtig. 8500 m2 mehr Verkaufsfläche im Europark wird Auswirkungen auf die Stadtentwicklung sowie Landgemeinden und ihre Geschäfte haben. Wie es auch bereits in der Vergangenheit schon geschehen ist. Abwanderung von Geschäften dorthin und Aufblühen von Souvenirläden sowie weiterer Leerstand. Eine Entwicklung, die der Bevölkerung nicht zugute kommt.

Die Erweiterung um 8500 m2 Verkaufsfläche dient allein dem Profit eines Konzerns! Dafür geben die Regierungsmitglieder ihre Unterschrift her! Dem ehemaligen Landeshauptmann-Stellvertreter Schellhorn Amtsmissbrauch gerichtlich vorzuwerfen, weil er seine Unterschrift als einziger in der Vergangenheit dafür nicht hergegeben hat, erinnert mich an amerikanische Verhältnisse. Er blieb sich treu und hat der Bevölkerung gedient und nicht dem Profitdenken eines Konzerns!



Maria Obenholzner, 5026 Salzburg