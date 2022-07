Europark-Erweiterung - scheinbare Goldgrube

Infolge des sicherlich gut laufenden Europarks scheint der Betreiber Lust auf mehr zu bekommen und möchte seinen bereits riesigen Kaufpark in Salzburg weiter verdichten bzw. Lager- zu Geschäftsflächen umwandeln. Wäre diese Verdichtung allerdings nur für eigene Zwecke, sprich Vergrößerung von selbst genutzten Geschäftsflächen angedacht, ließe sich dafür durchaus noch Verständnis aufbringen.

Sollte allerdings die Idee dahinterstehen, neu geschaffene Verkaufsflächen bzw. Teile davon möglichst gewinnbringend vermieten zu wollen, hält sich zumindest mein Verständnis in Grenzen.

Traurig macht mich die Tatsache, wonach sich die im Landtag vertretenen Parteien - mit Ausnahme von Grünen und Neos - für eine Europark-Erweiterung aussprachen. Wenn schon die ÖVP Verrat an ihrer eigenen Klientel, sprich der vielen kleinen Gewerbetreibenden in Stadt und Land übt, sollten zumindest SPÖ und FPÖ weiter denken. Weit gefehlt allerdings, auch diese beiden vermeintlichen Vertreter vieler Arbeitnehmer/-innen stimmten einer Erweiterung zu, wobei sich vor allem ein scheinbar seine ländliche Wurzeln vergessener - Gewerkschafts- und Arbeiterkammer - Funktionär als besonderer Befürworter hervortut. Auf die Folgen wie Verlagerung von Arbeitsplätzen im Zusammenhang mit der zu befürchtender Ausdünnung des ländlichen Raumes sowie dem vielen zusätzlichem Verkehr und dadurch entstehender Kfz-Emissionen im Bereich des Europarks scheint man im Kreis dieser Befürworter eher vergessen zu haben. Den hohen Preis zahlen auch ja auch nicht die politischen Befürworter, vielmehr sind es jene vielen Inhaber/-innen von Handelsbetrieben, welche nicht im Europark, sondern im restlichen Bundesland Salzburg angesiedelt sind und durch eine dortige Erweiterung sicherlich an Kaufkraft verlieren würden. In diesem Sinne hoffe ich, dass LH-Stv. Schellhorn seiner Linie als Regierungsmitglied treu bleiben möge und infolge erforderlicher Einstimmigkeit weiterhin seine Zustimmung dazu verweigert! Auch zeigt die Einschüchterung Schellhorns durch die Klage des Betreibers klar auf, was künftig einmal auf alle politischen Entscheidungsträger zukommen könnte, wenn sie den "Mumm" besitzen, im Sinne ihres Gewissens/ihrer persönlichen Meinung nach ihre Stimme zu erheben!



Robert Pirnbacher, 5621 St. Veit im Pongau