Ewiger Egoismus

Als Salzburger der nach Wien zum Studieren gezogen ist, ist es schwierig nicht zu merken, mit welcher egoistischen Einstellung in manchen Studienkreisen durch das Leben gegangen wird. Man sollte doch erwarten, dass durch den Besuch einer gemeinsamen höheren Bildungseinrichtung, Studenten ein Gefühl für Zusammenarbeit beigebracht wird. Jedoch ist zu beobachten, dass in manchen Studienrichtungen genau das Gegenteil passiert. Anstelle einer verständlichen Unterhaltung auf Augenhöhe ist zu oft ein stumpfes gegenseitiges Präsentieren der Errungenschaften, innerhalb oder außerhalb der Universität, zu sehen. Ob es nun um eine neue kurzlebige Start-Up-Idee oder das Maximalgewicht beim Bankdrücken geht, es hört sich in meinen Ohren eher nach einem gegenseitigen Polieren des Egos ohne gegenseitigem Verständnis, als nach einem Gespräch an. Ich hoffe hier wird nicht nur eine Armee der Einzelkämpfer trainiert, denn weder Wirtschaft, noch Gesellschaft kann so etwas brauchen.



Adrian Wengler, 1110 Simmering