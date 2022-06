Ewiges Gezanke in der Politik macht krank

Der Job "Politikerin oder Politiker" macht krank, keine Frage. Eine Vielzahl an Terminen, eine Unmenge an Interessen, ergo kaum ein Privatleben und dazu dann noch die täglichen Gemeinheiten. Zu einem guten Teil sind die "Politiker/Innen" dafür aber selbst verantwortlich, denn seit Jahren zählt nicht mehr der offene Diskurs, sondern der öffentliche Auftritt und da ist es halt herrlich, wenn man den politischen Gegner beschimpfen und lächerlich machen kann. Seit Jahren geht es nicht mehr darum, gemeinsam zu besten Entscheidungen für das Wahlvolk zu kommen, sondern die Macht, das "Politikergehalt" und das eigene Netzwerk abzusichern. Eben weil man von diesem Einkommen ganz gut lebt. Das Volk wendet sich ab, weil zu spüren ist, dass da kaum mehr Moral und guter Wille vorhanden sind. Und die "Politiker/-Innen" werden in irgendeiner Form, physisch wie psychisch, krank. Einzige Lösung: Werte wie Zuverlässigkeit, Handschlagqualität, Freundlichkeit, Wertschätzung, Ehrlichkeit und Offenheit wieder voranstellen, alle "Politiker/-Innen" gemeinsam, ab einem Tag X. Geglaubt wird das erst dann, wenn das Volk das erleben kann! Wenn eben nicht ewig am kleinsten gemeinsamen Nenner gearbeitet wird, sondern rasch an der besten Lösung! Zählen sollten die besten Ideen und Projekte, nicht die hässlichsten Gemeinheiten.

Günter Österer, 5023 Salzburg