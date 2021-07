Ewiges Wachstum ist unmöglich - auch für Städte

Angesichts von 37 Grad der aktuellen Hitzewelle wirkt die Wiener Klagsankündigung gegen das Umweltministerium wegen der Evaluierung von ASFINAG-Straßenbauprojekten wie eine gefährliche Drohung: Ohne Lobautunnel und "Stadtstraße" könnten 60.000 Wohnungen nicht gebaut werden, wird behauptet. Hat man im Rathaus die Entwicklungen der Klimakrise verschlafen? Durch jeden Quadratmeter Beton werden die Sommer heißer und die Lebensqualität sinkt! Warum beharrt man in Wien auf dem Wachstumskurs mit dem Ziel von 2.000.000 Einwohnern, geht es um politische Macht durch mehr Wählerstimmen? In der Wirtschaft hat man längst begriffen, dass ewiges Wachstum unmöglich ist. Linz macht es vor und wächst fast gar nicht mehr - zur Freude des Stadtbudgets, denn so spart man Milliarden an Infrastrukturkosten. In Linz beginnt's!

Mag. Mathias Kautzky, 1130 Wien