Existenzsichernder Mindestlohn gefordert

"Dass wir mehr und länger arbeiten müssen, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, lässt sich nicht wegdiskutieren", erklärte IW-Ökonom Holger Schäfer (SN, 25. 5.). Beim Lesen dieses Satzes fühle ich, wie Ärger in mir aufsteigt. Nicht nur, dass unser übertriebener Wohlstand (Glück steigt laut Forschung ab einem existenzsichernden Einkommen nicht weiter an) unsere Lebensgrundlagen zerstört, dürfen wir jetzt nicht einmal mehr selbst darüber entscheiden, wie viel Wohlstand wir brauchen? Wenn ich entscheide, dass mir das Einkommen, das ich mit einem Halbtagsjob verdiene, reicht, weil ich nicht beim Konsumwahnsinn mitmachen muss und dafür lieber mehr Freizeit im Sinn von frei verfügbarer Zeit (bedeutet nicht Nichtstun) habe, dann sagt mir jetzt die Wirtschaft, dass ich das nicht darf, weil ich mehr verdienen muss, damit ich mehr konsumieren kann. Mir ist schon klar, dass es Menschen gibt, die gerne mehr arbeiten würden und das aufgrund der Rahmenbedingungen nicht können, und leider gibt es auch noch diejenigen, die trotz Vollzeitjobs so wenig verdienen, dass es nicht für ein menschenwürdiges Leben reicht. Deswegen muss es einen existenzsichernden Mindestlohn geben und Rahmenbedingungen, die es Menschen (meist Frauen) mit Betreuungspflichten erlauben, so viel zu arbeiten, wie sie möchten.





Mag. Aglavaine Lakner, 5400 Hallein-Rif