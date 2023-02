Fachkräfte werden im Stich gelassen

Zu "Berufsgruppe warnt vor Kollaps in der Kinderbetreuung" (11. 2.): Als Mutter und als ehemals in der Kinder- und Jugendarbeit Tätige kann ich die Sorgen und Nöte der Elementarpädagoginnen und -pädagogen gut nachvollziehen. Dass die politisch Verantwortlichen das Kinderbetreuungspersonal so komplett im Regen stehen lassen, ist einfach nur frustrierend. Der Gratis-Kindergarten als billiges Wahlkampfzuckerl, aber immer noch keine fundamentale Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Beschäftigten in der Kinderbetreuung - das ist echt bitter.

Gerade im Kleinkindalter sind eine qualitativ hochwertige Betreuung und Bildung der Schlüssel für eine gesunde kognitive und soziale Entwicklung. Dass die Politik so zukunftsvergessen agiert, kann alle Beteiligten (Pädagogen/-innen, Eltern, Großeltern) nur wütend machen und wird sie - je schlimmer die Betreuungssituation gerät - auf die Barrikaden treiben. Wenn bis 2023 fast 2000 Fachkräfte fehlen, dann haben die Verantwortlichen in Stadt und Land schlicht versagt. Und das ist empörend!



Gabriele Endl, 5020 Salzburg