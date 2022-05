Fachkräftemangel ist hausgemacht

Zu "Das lange unterschätzte Problem auf dem Arbeitsmarkt" (SN, 30. Mai):

Den Fachkräftemangel haben Bildungspolitiker und die Verantwortlichen in Bundes- und Landesregierungen in erheblichem Ausmaß mitverursacht.

Der Ansturm auf Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen gepaart mit der Illusion eines Lebens als "angesehener Akademiker/angesehene Akademikerin" wurde zusätzlich angeheizt durch immer mehr erfundene und konstruierte Studienrichtungen und Lehrgänge. Dabei wird vielen jungen Menschen ein besseres und attraktiveres Berufs- und Erwerbsleben als anonymer Dienstleister, anonyme Dienstleisterin anstatt mit einer soliden handwerklichen Tätigkeit in Aussicht gestellt respektive vorgegaukelt.

Zudem kam es in den vergangenen beiden Jahrzehnten innerhalb unterschiedlicher Branchen und Landesteilen zu verschärftem Wettbewerb um geeignete Mitarbeiter/-innen und junge Menschen. Unter anderem haben neue Unternehmen mit sehr attraktiven Bedingungen und neuen Entlohnungs- bzw. Vergütungsmodellen nicht nur regional, sondern auch innerhalb gleicher bzw. ähnlicher Berufsgruppen zur Verknappung geführt. Die geburtenschwächeren Jahrgänge verstärken diese zusätzlich.

In dem ganzen Schlamassel wird wie üblich herumgezankt, anstatt gemeinsam eine Lösung zu finden (und nicht nur zu suchen!) Die heimischen Suderanten brauchen eine bessere Strategie als zu jammern. Herr Kretzl hat mit seiner Einschätzung völlig recht.





Josef Landlinger, 5330 Fuschl am See