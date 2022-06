Fachkräftemangel ist hausgemacht

Maturanten, Bachelors, Masters und Doktoren werden im kleinen Österreich bestens ausgebildet und erfreuen sich auch im Ausland großer Beliebtheit. Von Jahr zu Jahr werden mehr neue Studiengänge angeboten. Das bedeutet Arbeitsplätze für Lehr- und Verwaltungspersonal. Ein Ende dieses durchaus erfreulichen Trends ist vorerst nicht abzusehen. Nie zuvor gab es für interessierte und begabte junge Menschen so viele Möglichkeiten sich Wissen anzueignen.

Auf der anderen Seite wird der Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften im Gastgewerbe, in der Pflege und in vielen Handwerksberufen immer größer. Ein Ende dieses unerfreulichen Trends ist ebenfalls nicht in Sicht. Nie zuvor war der Fachkräftemangel so deutlich zu spüren wie heute.

Die Schere zwischen Akademikerinnen und Akademikern und Nichtakademikerinnen und Nichtakademikern klafft immer weiter auseinander. Der Wunsch der Eltern, dass die Kinder es einmal besser haben sollen, ist verständlich.

Man hat sich an unrasierte Führungskräfte mit weißen Schuhsohlen ebenso gewöhnt wie an Jugendliche mit löchrigen Jeans. Dienstleistungen werden immer teurer, weil dafür qualifizierte Arbeitskräfte für diese Tätigkeiten von Jahr zu Jahr weniger zur Verfügung stehen. Man wird sich daran gewöhnen müssen.

OSR Bruno Hinterwirth, 5630 Bad Hofgastein