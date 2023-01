Fachkräftemangel ist hausgemacht

Maturanten, Bachelors, Masters und Doktoren werden im kleinen Österreich in nie zuvor dagewesener Anzahl bestens ausgebildet und erfreuen sich auch im Ausland großer Beliebtheit. Das bedeutet auch viele neue Arbeitsplätze für Lehr- und Verwaltungspersonal. Neben den renommierten Universitäten bieten Fachhochschulen und Akademien im Digitalzeitalter alljährlich neue, aktuelle, hoch interessante und zukunftsweisende Studiengänge an. Für interessierte Menschen gibt es jedes Jahr mehr Möglichkeiten sich aktuelles Wissen anzueignen.

Wir entwickeln uns ständig weiter, wir werden von Tag zu Tag gescheiter. So erfreulich diese Entwicklung ist, hat sie natürlich auch Schattenseiten. Der Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften im Hotel-und Gastgewerbe, in der Pflege und in vielen handwerklichen und technischen Berufen ist ein in Zukunft wohl unvermeidliches Ärgernis. Bürgermeister und andere Politiker freuen sich über stets wachsende Schüler- und Studentenzahlen.

Die Schere zwischen Maturanten beziehungsweise Akademikern und Mitarbeiterinnen ohne diese Qualifikationen klafft immer weiter auseinander. Der Elternwunsch, dass es den Kindern einmal besser gehen sollte, ist verständlich. Wer sich berufen fühlt, soll die bestmöglichen Chancen haben. Der Wunsch der Allgemeinheit, dass für jeden reibungslosen Arbeitsablauf nicht nur Manager, sondern auch gut ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung stehen, wird ein frommer Wunsch bleiben.

Man hat sich an unrasierte Führungskräfte mit weißen Schuhsohlen ebenso gewöhnt wie an Jugendliche mit löchrigen Jeans und kreativem Tattoo-Schmuck. Mode ist ganz, ganz wichtig und einfach cool. Das muss man einfach akzeptieren. Jeder praktische Handgriff wird täglich teurer und damit kostbarer, weil sich die Mehrheit davon distanziert und sich der Faszination der Digitalisierung nicht entziehen kann. Sofern arbeitsrechtlich möglich, wird man die größten Lücken mit arbeitswilligen Mitarbeitern aus Osteuropa, Afrika und Asien kompensieren, mit allen damit verbundenen sprachlichen und fachlichen Schwierigkeiten.

Wer die vielen beruflichen Chancen heute aus Bequemlichkeit oder Unwissenheit nicht nützt, der wird übrig bleiben und sich mit Hilfsarbeiten begnügen müssen. Als ich in den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts in der Schweiz serviert habe, war in den Luxushotels nur der Serviceleiter (Maitre d'hotel) ein Schweizer, alle übrigen Servicemitarbeiter waren Österreicher, Deutsche, Italiener, Spanier und Portugiesen.



OSR Bruno Hinterwirth, 5630 Bad Hofgastein