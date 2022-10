Fachkräftemangel: Wie wär's mit Senioren?

Seit Monaten und Jahren lese ich in den einschlägigen Zeitungen und höre in den Nachrichten, dass die Industrie und weitere Wirtschaftsbereiche zu wenig Arbeitskräfte haben und daher Schließungen/Konkurse dieser Betriebe im Raum stehen beziehungsweise staatliche und private Einrichtungen wie das Schulsystem und Pflegeeinrichtungen zu wenig Personal bekommen.

Daher kann ich die Forderung von Frau Korosec, Seniorenbundchefin, nur unterstützen, wenn sie sagt, es gibt ungenützte Personalreserven, da ja sehr viele Pensionisten und Pensionistinnen noch gerne weiterarbeiten möchten, aber durch zu restriktive Bestimmungen bei der Einkommenssteuer daran gehindert werden.

Ich plädiere hier nicht für steuerfreie Zusatz-Einkommen, sondern für eine mit Augenmaß angepasste Besteuerung. Dazu gibt es schon praktikable

Vorschläge.

Weiters war man bisher politisch nicht in der Lage das Pensionsalter an die gestiegene Lebenserwartung anzupassen. Das ist - wie man im Volksmund sagt - eine heilige Kuh, die man sich nicht anzufassen wagt. Es könnten doch bei der nächsten Wahl deswegen Stimmen verloren gehen.

Warum nicht ein Jahr gestiegene Lebenserwartung mit einem halben Jahr späteren Pensionsantritt verknüpfen. Härtefälle durch Krankheit kann man dabei berücksichtigen. Das würde viele Arbeitskräfte zusätzlich bereitstellen und die Finanzierung der Pensionskassen besser absichern.

Kein vernünftig denkender Mensch würde diesem Vorschlag widersprechen.

Es gibt noch weitere vernünftige Vorschläge das Problem des Arbeitskräftemangels anzugehen. Das würde aber den Rahmen eines Leserbriefes sprengen.





Dr. Maximilian Dielacher, 2352 Gumpoldskirchen