Fällung der Platane war ein Verbrechen

Zur Platane in der Stöcklstraße: Ein wunderbarer, viele Tonnen schwerer gesunder Baum wurde in der Stadt umgeschnitten, um neun Sozialwohnungen zu erbauen. Die Anrainer haben umsonst drei Jahre lang um den Erhalt der Platane gekämpft. Es wäre ein Leichtes gewesen, die Planungen für diese Wohnungen so zu gestalten, dass dieser Baum, der soviel CO2 gespeichert, soviel Sauerstoff erzeugt und in unserer aufgeheizten Zeit Schatten und Kühle gespendet hat, alles zum Wohle der Menschen, stehen zu lassen. Wie viele Tiere in diesem Baum eine Heimat gefunden haben. Aber was soll man sich von unseren herz-, visions- und empathielosen Politikern, Architekten und Erbauern (GSWB) schon erwarten? Es ist ein Verbrechen, das hier bei einer "Nacht- und Nebelaktion" geschehen ist.

Dank gebührt dem Gemeinderat Carl, der sich sehr bemüht hat, aber leider ohne Erfolg. Was nützen uns die Sozialwohnungen, wenn wir keine Luft mehr zum Atmen haben und alles versiegelt ist? Wacht endlich auf und schaut der Realität ins Auge. Frau Unterkofler hat ja gemeint, dass dieser Baum nur "kleinklimatisch" eine Rolle gespielt hätte. Mit solch kleingeistigen Einstellungen werden wir die Welt sicher

in den Abgrund stürzen.





Peter Denifl, 5020 Salzburg