Fahrerflucht in Golling

Ich war am 27. 9. 2020 von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr mit meiner Familie beim Gollinger Wasserfall wandern. Als wir zum Parkplatz zurückkehrten, bemerkten wir, dass unser Auto stark beschädigt wurde. Die Tür der Fahrerseite, als auch der Schweller und Kotflügel sind betroffen. Der Schaden ist deutlich und vermutlich sehr hoch. Man erkennt auch an dieser Stelle Wischspuren. Der Schaden muss also bemerkt worden sein.

Von dem Lenker oder der Lenkerin wurde keine Nachricht hinterlassen und fehlt jede Spur. Aufgrund weißen Kratzern wissen wir, dass es ein weißes Auto gewesen sein muss.

Wir haben zwar eine Vollkasko-Versicherung, allerdings noch einen sehr hohen Selbstbehalt. Ich habe dafür kein Verständnis. Es kann jedem Menschen passieren und dafür gibt es Versicherungen. Aber so einen Schaden zu hinterlassen und dann Fahrerflucht begehen?

Ich wünsche mir, dass der oder die Lenker/-in noch Charakter zeigt und sich meldet.

Meine Daten sind sowohl beim Eingang des Gollinger Wasserfall als auch bei der Gollinger Polizei hinterlegt.

Ich versuche nun alles, um Zeugen oder Hinweise zu finden. Vielleicht hat jemand etwas wahrgenommen oder zufällig ein Foto vom Parkplatz, auf dem unsere Autos im Hintergrund zu sehen sind.

Wir sind um jeden Hinweis dankbar



Sarah Eisenmann, 83396 Freilassing