Fahrtauglichkeit von alten Menschen

Immer lauter wird der Ruf nach einem Fahrtauglichkeitstest bei älteren Menschen. Man ist geradezu erschüttert, wenn man mitansehen muss, wie eine sehr betagte Frau ihre Contenance über ihr Fahrzeug verliert. Sie war nicht mehr im Stande, einem ausparkendem Fahrzeug das Wegfahren zu ermöglichen. Sie verharrte ca. eine Minute an Ort und Stelle. Auch die Nachschau bei der Lenkerin änderte nichts. Endlich setzte sie ihr Kfz etwa einen Meter zurück. Dann gelang es dem Ausparker mit Milimeterarbeit, die Fahrt fortzusetzen. Diese Lenkerin hatte ein Alter von etwa 90 Jahren.

Ein weiterer unglaublicher Vorfall ereignete sich auf der Strecke zwischen Zell am See und Saalfelden. Eine betagte Frau war mit ihrem Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h unterwegs und provozierte dabei einen Stau von drei Kilometern. Kurz vor Saalfelden hielt sie plötzlich ihr Kfz an und begab sich zum hinter ihr fahrenden Lkw-Lenker und teilte diesem mit, dass sie sich nicht schneller zu fahren getraut. Der dritte Vorfall wurde am 1. 7. 2020 durch die Medien verlautbart. Eine betagte Frau fuhr mit ihrem Auto in einen besetzten Schani-Garten und verletzte dabei sechs Personen zum Teil schwer. Ein stabiler Sonnenschirm verhinderte ein größeres Unglück. Angeblich hat sie den Vor- und Rückgang verwechselt.

Wer von der Politik es bis jetzt nicht begriffen hat: Es besteht schon längst in dieser Causa Handlungsbedarf. Diesen untragbaren Zustand gibt es bereits seit 30 Jahren, ohne dass eine sinnvolle Maßnahme getroffen wurde. Wo bleibt hier die Prävention? Nach einem der fehlenden Reaktion im hohen Alter zuzuschreibenden Verkehrsunfall dem Lenker dessen Führerschein abzunehmen, ist eine zweifelsohne zu späte Maßnahme.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg