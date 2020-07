Fahrtauglichkeitstests retten Menschenleben

Was ist unserer Gesellschaft ein Menschenleben wert? Nicht viel, wie erst kürzlich wieder ein Gerichtsurteil in Salzburg zeigte. Ein betagter Lenker hatte ein Kleinkind überfahren, wobei das Kind getötet wurde. Der Täter kam dabei ohne echte Haftstrafe davon. Es wird Geld fließen, aber für zu viele aus dieser Generation sind 30.000 Euro wohl verkraftbar. Warum also auf die altbekannte Gewohnheit des Autofahrens verzichten?

Warum sollten Pensionistenverbände für alternative Mobilitätslösungen eintreten? Im Gegensatz zur Schweiz hat Österreich keine verpflichtenden Fahrtauglichkeitstests für betagte Lenker. Der ÖAMTC lehnt sie ab und bestreitet die Wirksamkeit. Die Autofahrerlobby vertritt hier ihre zahlreichen betagten Mitglieder. Als Gesellschaft sind wir aber auch denen verpflichtet, die noch keine Beiträge zahlen. Wir müssen endlich Verantwortung übernehmen oder das sinnlose Sterben hört nie auf.







Martin Santner, 5020 Salzburg