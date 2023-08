Fahrweise der arabischen Touristen

Dass sich arabische Autofahrer um keine Verkehrsregeln kümmern, liegt wohl daran, dass die Exekutive hier immer wegschaut. Es ist erschreckend, was sich diese Herrschaften leisten. Kein Anhalten vor Schutzwegen, Fahren gegen die Einbahn, Verhalten im Kreisverkehr eine einzige Katastrophe, Umdrehen in den Tunneln. Dazu noch Handy am Steuer und Kinder sind so gut wie nie gesichert. Warum jammert man bei der Exekutive, wenn man keine Strafen verhängt? Wie viele Unfälle muss es durch diese Urlauber noch geben? Die einzige Sprache, die diese Fahrer verstehen, ist das Abstrafen.

Man hat das Gefühl, die Exekutive schaut auf Geheiß der Touristiker hier weg. Wenn wir Österreicher uns nur 1% davon in den arabischen Ländern erlauben würden, gäbe es Gefängnis. Es muss hier mit aller Härte vorgegangen werden.



Gerhard Reisenhofer, 5662 Bruck a. d. Glstr.